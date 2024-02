Tak przed rewitalizacją wyglądał budynek przy Łaskiej 38 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Łaska 38 w Zduńskiej Woli to obecnie adres Inkubatora Inicjatyw Społecznych. Historia tego budynku sięga jednak XIX wieku. To dom, który był częścią fabryki Rozena, Wiślickiego i Gecowa, która rozciągała się od obecnej ul. Piwnej do cmentarza przy ul. Łaskiej ( obecnie na terenie po fabrycznych zabudowaniach jest tzw. Galeria E oraz Inkubator Inicjatyw Społecznych i parkingi) .

Budynek zbudowano na potrzeby pracowników fabryki. Po zakończeniu II wojny światowej przez kilkadziesiąt lat były w nim mieszkania komunalne. Niestety wieloletnie zaniedbania sprawiły, że kamienica zaczęła popadać w ruinę. Wyprowadzono więc z niej mieszkańców, a w 2015 roku władze miasta przeznaczyły budynek do rozbiórki. Znalazło się jednak liczne grono mieszkańców naszego miasta, którzy nie zgadzali się z taką decyzją. W 2016 r. Zenobia Radwańska spontanicznie zorganizowała zbiórkę podpisów mieszkańców Zduńskiej Woli w celu uratowania przedwojennej kamienicy, Petycję podpisało 400 osób. To oraz negatywna opinia konserwatora zabytków przekonało władze Zduńskiej Woli by zmienić plany co do budynku przy Łaskiej 38. Ówcześni prezydent urzędnicy miejscy przygotowali projekt rewitalizacji, który zyskał akceptację w Urzędzie Marszałkowskim i dostał dofinansowanie unijne. W 2019 roku miasto za niemal 3 mln zł przeprowadziło rewitalizację budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 oraz wykonaniem nowego parkingu Na tę inwestycję miasto pozyskało blisko 1,3 mln zł unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

TAK POWSTAWAŁ INKUBATOR INICJATYW SPOŁECZNYCH