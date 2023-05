Ulica Jasna w Zduńskiej Woli doczekała się modernizacji ZDJĘCIA

Przez lata ul. Jasna kończyła się po południowej stronie ulicy Mickiewicza na przepuście na rzece Pichnie. Dalej, do ul. Prostej była droga gruntowa. To już przeszłość. Teraz cała Jasna jest asfaltowa.

Wyremontowana ulica Jasna na odcinku od Adama Mickiewicza do Prostej ma nową nawierzchnię, chodnik, drogę rowerową, zjazdy do posesji oraz energooszczędne oświetlenie. Pod jezdnią poprowadzona została kanalizacja deszczowa. W 2021 roku wybudowany został nowy, solidny most, który otworzył nowe połączone komunikacyjne.