„Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli z unijnym dofinansowaniem ZDJĘCIA

Miasto pozyskało unijne dofinansowanie na projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli”. To 668 tys. zł na dodatkowe zajęcia edukacyjne, a także na wyposażenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” przy ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla 150 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami. Przewiduje między innymi dostosowanie i wyposażenie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki udziałowi w projekcie Publiczne Przedszkole nr 3 zyska nowe wyposażenie sal, które zostaną dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Utworzona zostanie salka doświadczania świata. Projekt ma także na celu rozszerzenie oferty nauczania o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, które najbardziej potrzebują wsparcia. Ponadto będzie możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych 12 nauczycieli. - informuje zduńskowolski magistrat.