Będzie pomost na Kępinie w Zduńskiej Woli. Ogłoszono przetarg ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Urząd ogłosił przetarg na wybudowanie pomostu w kształcie litery T wraz z platformą pływającą na Kępinie. Będzie on miał ok. 250 m powierzchni całkowitej. Ponadto zainstalowane zostaną na nim barierki ochronne oraz energooszczędne oświetlenie. Pozwoli to na korzystanie z obiektu także wieczorem.

Pomost na Kępinie będzie służył spacerowiczom, ale także będzie miejscem przystani dla rowerków wodnych, kajaków czy żaglówek. Obiekt zostanie wybudowany od strony ulicy Zduńskiej, niedaleko głównej alejki prowadzącej nad Kępinę.Miasto wraz z budową nowego pomostu chcę także przebudować parking znajdujący się przy ulicy Paprockiej. Zaplanowanych zostały na nim 60 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy parking zostanie także oświetlony. - informuje Urząd Miasta Zduńska Wola.

Na oferty firm chcących wykonać inwestycję zduńskowolski magistrat czeka do 2 kawietnia. Po rozstrzygnięciu przetargi i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał pół roku na realizację. SZCZEGÓŁY PRZETARGU TUTAJ

Pomost ma zostać wybudowany od strony ulicy Zduńskiej, niedaleko głównej alejki prowadzącej nad Kępinę. Zduńskowolscy miejscy urzędnicy informują, że będzie miał 25 metrów długości i 3 metry szerokości. Będzie to pomost stały, posadowiony na palach żelbetowych, a nawierzchnię przewidziano z desek kompozytowych.

Jest już projekt pomostu. Przygotowała go za 28,7 tys. zł firma Pomost ISO 2011 ze Sławy. Oprócz przygotowania dokumentacji jej obowiązkiem było zgłoszenie budowy obiektu budowlanego oraz zgłoszenie wodnoprawne.

Na budowę pomostu wraz z platformą pływającą na Kępinie miasto pozyskało 1,9 mln zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.