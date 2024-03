Zduńskowolska Karta Mieszkańca działa już 3 lata. Wydano ich ich już ponad 9 tysięcy! ZDJĘCIA

Zduńskowolska Karta Mieszkańca to program, jaki został wprowadzony w Zduńskiej Woli w 2021 roku. To oferta dla tych, którzy mieszkają i płacą podatki w mieście. Mogą otrzymać kartę, która między innymi pozwala skorzystać ze zniżek na bilety czy usługi w wysokości od 5 do 20 proc.

Od 2021 roku, kiedy to wszedł w życie program Zduńskowolska Karta Mieszkańca, wydano ich już ponad 9 tysięcy. W 2021 r. do Urzędu Miasta Zduńska Wola wpłynęło 2208 wniosków, a wydano 4710 kart, natomiast w 2022 r. złożono 933 wnioski, a wydano mieszkańcom 1868 kart. W 2023 roku z kolei złożono 1271 wniosków, na podstawie których wydano 2654 Zduńskowolskich Kart Mieszkańca. Z mobilnej karty w aplikacji mObywatel w 2023 roku skorzystały 422 osoby. Zduńskowolska Karta Mieszkańca to program, jaki został wprowadzony w Zduńskiej Woli w 2021 roku. To oferta dla tych, którzy mieszkają i płacą podatki w mieście. Mogą otrzymać kartę, która między innymi pozwala skorzystać ze zniżek na bilety czy usługi w wysokości od 5 do 20 proc.

