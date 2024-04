Łodzianie okradali seniorów "na hydraulika". Zatrzymali ich zduńskowolscy policjanci ZDJĘCIA

Grupę oszustów, którzy pod pretekstem awarii instalacji wodociągowej, okradali starszych ludzi zatrzymali zduńskowolscy policjanci. Policjanci 20 marca zatrzymali 37 i 39-latka w ich miejscach zamieszkania, natomiast 40-latek został zaskoczony na lotnisku w Łodzi 7 kwietnia. Tam zatrzymali go funkcjonariusze Straży Granicznej, gdy wrócił samolotem z kilkudniowego wyjazdu.

Przestępcze trio działało na terenie Zduńskiej Woli, Łasku, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.

Jeden z mężczyzn pukał do drzwi, przedstawiał się jako hydraulik, który ma zgłoszenie, że z tego mieszkania, leci do sąsiadów woda. Przekonywał lokatora, by poszedł do łazienki i patrzył czy woda z kranu płynnie leci do wanny. Gdy lokator był w łazience i patrzył na lecąca z kranu wodę, złodziej hydraulik stawał w drzwiach łazienki, a jego kompani wchodzili do mieszkania. Gdy skończyli plądrować pomieszczenia fałszywy hydraulik mówił, że wychodzi na 2 minuty i zaraz wróci. Lokator pozostawał w łazience, ciągle siedząc przy kranie z lecącą wodą. informuje oficer prasowy zduńskowolskiej policji sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk.