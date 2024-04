Zduńskowolanin miał w domu 100 gram narkotyków. Został zatrzymany ZDJĘCIA

Zduńskowolscy policjanci, którzy na co dzień specjalizują się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, posiadali informację, że na terenie powiatu, w jednym z mieszkań mogą znajdować się narkotyki. Podczas przeszukania, policjanci zabezpieczyli ponad 56 gramów marihuany oraz ponad 52 gramy metamfetaminy.

Wszystko zostało zabezpieczone jako dowód w sprawie. 35-letni mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo ustawa przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. To kolejny sukces zduńskowolskich kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej - informuje oficer prasowy zduńskowolskiej policji sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk.