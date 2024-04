Wspólne kroki w Cyberświecie, czyli nauczyciele w Zduńskiej Woli się szkolą ZDJĘCIA

W programie istotne jest, aby umiejętności życiowe dzieci zbudowane były na dobrych relacjach z dorosłymi. Podstawowym czynnikiem chroniącym dzieci przed zrachowaniami ryzykownymi jest pozytywna więź z rodzicami i opiekunami. W skład pakietu edukacyjnego programu „Wspólnych kroków w Cyberświecie” wchodzą podręcznik dla realizatora wraz z kartami pracy do powielania, a także ilustrowana publikacja dla dzieci, zawierająca zadania domowe do wspólnego wykonania z rodzicami i publikacja skierowana do rodziców. Autorami programu są specjaliści współpracujący z Fundacją „Poza Schematami”, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i psychologicznej z dziećmi i młodzieżą: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Kinga Sochocka i Karolina Van Laere - informuje zduńskowolski magistrat.