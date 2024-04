Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych ZDJĘCIA, TERMINY

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą już rejestrować się na internetowym portalu, gdzie powinni złożyć swój wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy nowej szkoły. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 potrwa do 21 maja. Wyjątkiem jest Liceum Plastyczne, w którym nabór prowadzony jest w sposób tradycyjny i obowiązują nieco inne zasady.

mat.zdunskawola.naszemiasto