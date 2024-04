Artystyczny dzień otwarty w Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli. Szkoła rozpoczęła nabór ZDJĘCIA

Na dzień otwarty zaprosiło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Goście mogli obejrzeć sale lekcyjne oraz szkolne zakamarki, w tym m.in. pracownie malarstwa, rzeźby czy fotografii oraz szkolną Galerię Na rogu , gdzie trwa wystawa prac dyplomowych. Mogli dowiedzieć się od uczniów i nauczycieli co oferuje placówka a nawet spróbować swoich artystycznych umiejętności na warsztatach ceramiki. Goście mieli też możliwość porozmawiania z nauczycielami oraz zapoznania się z kierunkami kształcenia na rok szkolny 2024/25. Zdecydowani mogli pobrać wnioski rekrutacyjne. Zduńskowolskie liceum plastyczne rozpoczęło bowiem dzisiaj, 20 kwietnia podczas Dnia otwartego nabór do klas pierwszych.

Nabór do Liceum Plastycznego

Rozpoczął się nabór do klasy pierwszej 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. K. Kobro dla absolwentów szkół podstawowych.

W szkole realizowane są następujące specjalizacje:

Projektowanie przestrzeni

Projektowanie graficzne

Projektowanie ubioru

Ceramika artystyczna

O przyjęcie do klasy I liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. Szkoła prowadzi nabór w tradycyjny sposób, czyli trzeba pobrać wniosek i wypełniony dostarczyć do swkretariatu szkoły. Nabór potrwa do 27 maja. egzaminy wstępne rozpoczną się 3 czerwca. WNIOSEK I SZCZEGÓŁY NABORU TUTAJ