Wybory samorządowe 2024. Ostatni moment, by zmienić miejsce głosowania ZDJĘCIA

To ostatni moment, by zmienić miejsce głosowania. Termin złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania upływa w w czwartek, 4 kwietnia . Jest to możliwe w ramach tego samego okręgu głosowania, a dotyczyć może lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wyborca z niepełnosprawnością może głosować osobiście w lokalu wyborczym w swoim obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także wybrać lokal wyborczym dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wybrany lokal musi jednak znajdować się w tym samym okręgu wyborczym, jaki jest właściwy dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.