Zduńska Wola dostanie miliony na nowe bloki na Osiedlu Południe ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Najmniejsze lokale będą miały około 30 mkw. To tak zwane kawalerki, czyli pokój dzienny z aneksem kuchennym, a będzie ich osiem. 28 mieszkań będzie miało salon z aneksem kuchennym i sypialnię, a 24 lokale zaprojektowano jako trzypokojowe. To największe mieszkania, które będą miały około 60 mkw.

Każde z mieszkań ma przypisane miejsce parkingowe, a komórkę lokatorską w piwnicy. Również w każdym bloku będzie miejsce przeznaczone do trzymania wózków lub rowerów. Budynki będą miały po cztery kondygnacje i będą wyposażone w windę. Pomiędzy blokami będzie zaprojektowany plac zabaw.

Projekt przygotowała Pracownia Projektowania i Realizacji Abramski i Żurek z Gdańska. Pozwolenie na budowę wydano 24 października 2023 roku.

Mieszkania budowane w ramach SIM przeznaczone mają być dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, a które stać na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Natomiast mają zbyt wysokie dochody na to, by starać się o mieszkanie komunalne.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowego Zasobu Nieruchomości, to pomysł na budowanie tanich mieszkań. Zduńska Wola przystąpiła do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum z innymi samorządami w województwie w kwietniu 2022 r.

Spółka SIM KZN Łódzkie Centrum została zawiązana przez wspólników, którymi są: Biała Rawska, Działoszyn, Inowłódz, Koluszki, Nowe Miasto nad Pilicą, Pajęczno, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Zduńska Wola i Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości - informuje zduńskowolski magistrat.