Zaległe czynsze w zduńskowolskim TBS można odpracować. Program wrócił w zmienionej formie ZDJĘCIA

Program odpracowywania długów wobec TBS

Ponadto chciałem zmienić podejście do sposobu odpracowywania. Chodzi o to, że ma to być konkretna praca do wykonania w konkretnym miejscu dla konkretnej osoby - wyjaśnia prezes TBS Złotnicki.

W minionych latach do obowiązków osób odpracowujących zaległości czynszowe należało na przykład odśnieżanie czy zamiatanie podwórzy i chodników przed kamienicami. I tu pojawił się problem, bo efekty takiej pracy były widoczne krótko i nie dawało się jej ocenić. Obecnie to na przykład sprzątanie pustego mieszkania i doprowadzenie go do takiego stanu, by mogła zamieszkać w nim kolejna osoba.

Warunkiem przystąpienia do programu odpracowania zaległości czynszowych jest płacenie czynszu na bieżąco. Chodzi o to, by zaległości się zmniejszały a nie rosły.

Ten program, jak podkreśla prezes TBS, daje szanse osobom, których nie stać na spłatę długu wobec spółki by dalej się nie zadłużały . Z każdym podpisywana jest indywidualna umowa.

Dłużnicy nie są zbyt chętne do takiej pracy. Obecnie w ten sposób na rzecz TBS pracuje 5 osób