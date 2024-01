Policjanci i strażnicy miejscy uratowali w Zduńskiej Woli zagrożonych zamarznięciem ZDJĘCIA

Noc, las, policjanci świecą latarkami, szukają osoby zaginionej.

Zwracajmy uwagę na osoby zagubione, często schorowane, starsze, które w wyniku problemów z pamięcią, nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do domu. Co roku z powodu wychłodzenia organizmu umiera kilkadziesiąt osób. Do hipotermii, a w najgorszym wypadku do śmierci, może dojść w różnych okolicznościach. Osoby starsze lub nieporadne życiowo, należą do tej właśnie grupy - informuje zduńskowolska policja

Ostatnio, we wtorek, 9 stycznia zduńskowolska policja otrzymała zgłoszenie, że na ulicy Karsznickiej błąka się zagubiony starszy mężczyzna. Jak się okazało 75-latek wyjechał rowerem z domu i nie wiedział jak ma do niego wrócić. Policjantom udało się ustalić, gdzie mieszka jego córka. Tam przewieźli 75-latka, który został pod jej opieką.

Kilka godzin później, doszło do zaginięcia kolejnej osoby z demencją. O godzinie 3.30, do dyżurnego zadzwonił 46-letni zduńskowolanin. Zgłosił, ze jego tata, który miewa zaniki pamięci, wyszedł z domu i nie wiadomo gdzie przebywa. Gdy policjanci przyjmowali od zmartwionego 46-latka zawiadomienie o zaginięciu ojca, okazało się, że 75-latek jest bezpieczny. Senior poszedł do kolegi syna, 3 kilometry od swojego miejsca zamieszkania. Ubrany był piżamę, na nogach miał klapki. Funkcjonariusze wezwali karetkę. Ratownicy zbadali mężczyznę – nie wymagał hospitalizacji, więc policjanci przewieźli seniora i jego syna do domu.