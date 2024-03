Karszniczanka wyrzuciła przez okno wszystkie oszczędności. Padła ofiarą oszustwa ZDJĘCIA

Karszniczanka wyrzuciła przez okno oszczędności. Dała się oszukać

Niestety, pomimo licznych apeli, są osoby, które nadal nie zachowują ostrożności. Tego samego dnia, w którym 5 zduńskowolan nie dało się oszukać, 87-letnia zduńskowolanka, zachowała się inaczej. Około godziny 17.00, odebrała telefon. Kobieta z drugiej strony słuchawki, przedstawiła się jako pracownica ZUS. Zduńskowolanka nie podejrzewając podstępu, podała wszystkie dane o jakie tamta prosiła przez telefon. Godzinę później, do 87-latki zadzwonił mężczyzna podając się za policjanta. Powiedział, że na osiedlu biega młodzież, nazwał ich „łobuzami”, którzy kradną pieniądze. Polecił seniorce zwilżyć ręcznik i położyć pod drzwi, by „łobuzy” nie puścili pod drzwiami jej mieszkania gazu. Przez około pół godziny rozmawiał z seniorką, dopytywał o pieniądze, o pewne szczegóły z jej życia, nie rozłączał połączenia. Nakłonił kobietę, by wszystkie swoje oszczędności włożyła do reklamówki i wyrzuciła przez okno. Postraszył ją, że jeśli tego nie zrobi, to do jej mieszkania przyjdzie prokurator i zrobi przeszukanie. Zapewniał, że jutro te pieniądze odda. Zduńskowolanka po wyrzuceniu pieniędzy przez okno usiadła, zaczęła spokojniej myśleć, analizować do czego doszło. Poszła do sąsiadki, opowiedziała co się stało i jeszcze tego samego dnia, przyjechała do komendy złożyć zawiadomienie o przestępstwie.