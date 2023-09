Oszuści podający się za policjantów chcieli wyłudzić 600 tys. zł. Prawie im się to udało

Oszuści podszywający się pod policjantów. . By uchronić rzekomo zagrożone konta bankowe, zaproponowali dwóm mieszkankom Zduńskiej Woli przelanie pieniędzy na wskazane przez nich rachunki. Zduńskowolanki przelały łącznie 600 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, pieniądze zostały zablokowane i nie trafiły do oszustów.

Do zduńskowolskiej komendy zgłosiła się 50-letnia kobieta, ofiara oszustwa. 21 sierpnia zadzwonił do niej mężczyzna, podający się za „policjanta”, który prowadzi ogólnopolską akcję dotyczącą zorganizowanej cybernetycznej grupy przestępczej. Powiedział, że prawdopodobnie, dojdzie do kradzieży pieniędzy z jej konta. By tego uniknąć, powinna przelać swoje oszczędności na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oszust był w stałym kontakcie telefonicznym z kobietą.

Kobieta postępując zgodnie z jego wskazówkami, udała się do kilku banków. Finalnie wszystkie swoje pieniądze przelała na konto walutowe – łącznie 450 tysięcy złotych. Zachowanie sprawców nie wzbudziło u kobiety żadnych podejrzeń. 24 sierpnia na komendę przyszła 42-latka. Również ona, w ten sam sposób, dała się oszukać fałszywemu policjantowi i przelała na wskazane konta 160 tysięcy złotych. Robiła to mając nadzieję, że bierze udział w działaniach, które mają doprowadzić do schwytania przestępców.

Obie pokrzywdzone, gdy zauważyły, że mogło dojść do oszustwa, natychmiast zgłosiły sprawę w zduńskowolskiej komendzie. Funkcjonariusze zajmujący się przestępstwami gospodarczymi, podjęli niezwłocznie działania, które uniemożliwiły oszustom przejęcie wpłacanych przez kobiety pieniędzy. Policjanci doprowadzili do zablokowania na różnych rachunkach bankowych i platformach inwestycyjnych 600 tysięcy złotych, na rzecz obu pokrzywdzonych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Nie zawsze postępowanie dotyczące oszustwa ma taki szczęśliwy finał, nie zawsze osoby pokrzywdzone odzyskują swoje oszczędności, ale każde działania wymierzone przeciwko oszustom to krok do odmiany niekorzystnej sytuacji. Pamiętajmy, że my sami jesteśmy odpowiedzialni za to co robimy, za to że beztrosko wierzymy w to, co mówi do nas oszust, nie weryfikując informacji w swojej najbliższej jednostce policji lub w swoim banku. Ostrzegamy! - Metoda na policjanta, prokuratora, pracownika banku - "Zagrożone pieniądze" "Bezpieczne konto" - sposób działania: Przez telefon ktoś podaje się za policjanta ewentualnie prokuratora albo pracownika banku i twierdzi, że pieniądze na koncie bankowym są zagrożone. Wmawia rozmówcy, że aby uchronić pieniądze przed złodziejami należy je "przelać" na specjalnie utworzone „bezpieczne konto”. Niejednokrotnie oszust podający się za funkcjonariusza twierdzi, że prowadzi tajną operacje wymierzoną przeciwko oszustom. Osoba, która uwierzy w tą historię sama przekazuje swoje oszczędności na obce, nieznane konto bankowe

Tak w dużym skrócie wygląda schemat działania przestępców, którzy wyłudzają pieniądze pod pozorem walki z oszustwami. Ofiarami nie są w tym przypadku tylko seniorzy ale również młode osoby, a nawet organizacje czy osoby je reprezentujące i mające dostęp do konta firmowego. Pamiętaj. Jeśli usłyszysz podobny scenariusz natychmiast zakończ rozmowę, bo masz do czynienia z oszustem! Funkcjonariusze Policji nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.

Apelujemy do pracowników odpowiedzialnych za transfery finansowe w instytucjach i firmach o czujność.

