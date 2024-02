Ukradł skarbonki WOŚP w Zduńskiej Woli. Został zatrzymany w Krotoszynie ZDJĘCIA, FILM

Samo nagranie nie wystarczyło jednak do ustalenia tożsamości sprawcy. Sprawą zajęli się więc policjanci z wydziału kryminalnego. Ich żmudna i intensywna praca doprowadziła do pierwszych tropów w tej sprawie. Policjanci ustalili, że sprawcą tej kradzieży mógł być mężczyzna, którego ostatnie miejsce zameldowania było na terenie województwa dolnośląskiego. Szybko jednak okazało się, że obecnie może on przebywać w Krotoszynie czyli na terenie Wielkopolski. Funkcjonariusze nie czekali, by sprawca znów przemieścił się do innego miasta. Przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pojechali do Krotoszyna by zatrzymać sprawcę tej bulwersującej kradzieży. Odnaleźli go w jednym z budynków mieszkalnych, na klatce schodowej.