Zduńskowolscy seniorzy nie dali się oszukać fałszywym wnuczkom i adwokatom ZDJĘCIA

Ostatnie dni w Zduńskiej Woli pokazały, że przestępcy nieustannie wymyślają nowe formy oszustwa, by pozbawić seniorów ich oszczędności. W weekend 26 i 27 stycznia dyżurny zduńskowolskiej komendy, otrzymał kilka zgłoszeń seniorów, którzy poinformowali, że na ich telefony stacjonarne dzwoniły osoby podające się za ich dzieci, wnuków, adwokatów i policjantów.

Oszuści, wykorzystując legendę o śmiertelnym wypadku i konieczności „wykupienia” wnuczka z aresztu, starali się skłonić seniorów do wyrzucenia przez okno pieniędzy lub przekazanie ich podstawionemu adwokatowi lub policjantowi. Był również przypadek zduńskowolanki, która odebrała telefon z informacją o ciężkiej chorobie swojej córki i konieczności zakupu drogich leków. Rozmowę prowadziła osoba podająca się za lekarza. Fałszywy lekarz nie pozwalał przerwać połączenia, aby seniorka nie miała możliwości zastanowić się spokojnie nad zaistniałą sytuacją lub skonsultować się z kimś bliskim. Na szczęście kobieta przerwała tę rozmowę i po prostu zadzwoniła do swojej córki. Wtedy okazało się, że to oszustwo - relacjonuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.