Hat Trick zduńskowolskich kryminalnych ZDJĘCIA OPRAC.: Redakcja

Kontrola jednego samochodu spowodowało zatrzymanie trzech zduńskowolan. Jeden był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności na 255 dni, drugi posiadał przy sobie znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci kierował samochodem, chociaż był po użyciu alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje teraz sąd.