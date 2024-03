Zniszczony samochód przy rynku w Zduńskiej Woli. Policja ustaliła sprawcę ZDJĘCIA

Zduńskowolscy policjanci ustalili sprawcę uszkodzenia samochodu z banerem wyborczym jednej z kandydatek PiS na radną, do jakiego doszło przed kilkoma dniami na parkingu przed miejskim targowiskiem . To 40-leni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

KPP Zduńska Wola