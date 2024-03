Sąsiedzi z Sieradza kradli w Zduńskiej Woli... maszynki do golenia. Zostali zatrzymani przez policję ZDJĘCIA

Dwóch sąsiadów z jednego bloku, z Sieradza, przyjeżdżało do sklepu w Zduńskiej Woli, gdzie kradli maszynki do golenia. Ponieważ udało się pierwszego dnia, postanowili powtórzyć to również następnego. Pracownik sklepu rozpoznał, że to ten sam duet. Patrol na miejscu ustalił, że jeden z nich jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

mat.zdunskawola.naszemiasto