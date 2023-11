Próba oszustwa "na pracownika banku". Zduńskowolanka nie dała się oszukać. O co pytał złodziej? ZDJĘCIA

Policja przestrzega przed działaniem oszustów, którzy podszywają się pod pracowników banków.

Do próby takiego oszustwa doszło wczoraj, 6 listopada. Do 31-letniej zduńskowolanki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Powiedział 31-latce, że jest próba zaciągnięcia kredytu na jej dane. Rozmówca oczekiwał od kobiety, że zaloguje się na swoje konto bankowe, udostępni dane do logowania i uwierzy, że rozmawia z pracownikiem banku. Na szczęście kobieta nie dała się oszukać.

Na szczęście zduńskowolanka nie uległa presji, nie zalogowała się na konto, nie podała też żadnych swoich danych, tylko rozłączyła rozmowę i poszła do swojego banku upewnić się, czy wszystko z jej kontem jest w porządku.

Pod żadnym pozorem nie działajmy w sposób, do którego namawia nas nieznana osoba. Należy zawsze mieć świadomość, że wyświetlony numer telefonu lub nazwa banku nie są gwarancją, że rozmawiamy z jego prawdziwym przedstawicielem. Całą sytuację najrozsądniej jest osobiście zweryfikować w placówce banku. Pod żadnym pozorem, nie przelewajmy naszych oszczędności na rachunki bankowe wskazane przez nieznanego rozmówcę - podkreśla sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji