Można uratować kogoś przed zamarznięciem. Wystarczy nie być obojętnym i zadzwonić ZDJĘCIA

Policjanci oraz strażnicy miejscy kontrolują pustostany, ogródki działkowe i inne miejsca, w których schronienia mogą szukać osoby zmagające się z bezdomnością.

Zima już się rozgościła. Zwłaszcza nocą panujące coraz niższe temperatury powietrza stwarzają realne zagrożenie dla tych, którzy nie mają schronienia i dla tych, którzy nie są w stanie zakupić opału. To bardzo trudny okres dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Bezdomni nie zważają na to, że większość miejsc, w których nocują, nie nadaje się do przebywania w nich i bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu. Nocowanie w tego typu miejscach, może okazać się niebezpieczne z uwagi na spadki temperatur.

Bardzo często są to osoby, które ze względu na stan upojenia alkoholowego lub swoją nieporadność życiową - nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że człowiek nietrzeźwy znacznie szybciej traci ciepło. Osobom takim należy udzielić pomocy informując o miejscach noclegowych lub powiadomić odpowiednie służby, które od lat podejmują czynności w ramach działań na rzecz osób bezdomnych. Policjanci prowadzą wzmożone działania prewencyjne i pomocowe, sprawdzając miejsca, w których mogą znajdować się osoby narażone na wychłodzenie. Dzielnicowi apelują do wszystkich, którzy mają wiedzę na temat osób, które szukają miejsc noclegowych na klatkach schodowych, w pustostanach, altankach działkowych. Wystarczy, że rozejrzymy się w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Kiedy zauważymy taką osobę zaalarmujmy Policję! Zdarza się, że przechodzimy obojętnie obok osób leżących na chodniku, trawniku, śpiących pod wiatą przystankową, czy też na parkowej ławce. Okażmy tym osobom serce. Nie skreślajmy ich szans na przeżycie tylko dlatego, że sami doprowadzili się do alkoholowego upojenia - apeluje policja.