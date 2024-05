Zdroje uliczne w Zduńskiej Woli zostaną uruchomione w tym tygodniu ZDJĘCIA

Zdroje uliczne w Zduńskiej Woli, to dystrybutory wody, jakie uruchamia na lato Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli.

Źródełka zostały zainstalowane przez pracowników miejskiej spółki w ubiegłym tygodniu. Pobrano z nich próbki do badania jakości wody. Przeszły testy pozytywnie i w tym tygodniu można już będzie czerpać z nich wodę do picia.

Uliczne zdroje w Zduńskiej Woli obsługiwane przez MPWiK ustawione są w czterech miejscach: na pasażu Feliksa Rajczaka od strony ul. Tadeusza Kobusiewicza, przy placu Świętego Jana Pawła II, czyli na skrzyżowaniu ulicy Łaskiej i Alei Tadeusza Kościuszki, przy wejściu do parku miejskiego od strony ul. Dolnej oraz na placu Wolności przed Ratuszem. Ten ostatni zdrój ma specjalne poidełko dla zwierząt - informuje zduńskowolski magistrat.