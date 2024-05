Zduńska Wola. Miejscy radni PiS chcą obrad rady miasta w Karsznicach ZDJĘCIA

Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą, by po wieloletniej przerwie sesje rady miasta organizowane były w Karsznicach. Ich zdaniem mieszkańcy tej dzielnicy Zduńskiej Woli na to czekają. Wniosek w tej sprawie zamierzają złożyć na najbliższych obradach. Ogłosili to podczas spotkania z dziennikarzami.

zdunskawola.naszemiasto