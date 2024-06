Gala Przyjaciół Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Gala Przyjaciół Muzeum Historii Miasta staje się już zduńskowolską tradycją. To już szósta edycja tego przedsięwzięcia. Zorganizowana została 10 czerwca w sali konferencyjnej zduńskowolskiego Ratusza. Uroczystość była okazją do tego, by dowiedzieć jakie zbiory pozyskało Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w minionym roku oraz poznać osoby, które je przekazały.

Na tym corocznym wydarzeniu muzeum nagradza darczyńców, przyjaciół i sympatyków muzeum, którzy wzbogacają kolekcję muzealną lub swoją działalnością wspomagają muzeum. Osobom które przekazały eksponaty do muzeum podziękowano dyplomami. Statuetkę „Przyjaciela Muzeum” otrzymały natomiast osoby, które przekazały najciekawsze zbiory oraz instytucje i osoby prywatne, współpracujące z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. W tym roku to m.in. Sekcja Badań Historycznych Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Gali towarzyszyła ciekawa prelekcja na temat przekazanych eksponatów, jaką zaprezentował Daniel Buszyński z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Wśród eksponatów, jakie przybliżył były m.in: