Zduńskowolski szpital bogatszy o łóżka dla rodziców małych pacjentów. To prezent od Fundacji Ronalda McDonalda ZDJĘCIA

Mam nadzieję, że te łóżka będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji. Oczywiście chciałbym, żeby dzieci w szpitalach było jak najmniej ale wiadomo, jaka jest rzeczywistość. Liczę, że dzięki tym łóżkom rodzice będą mogli w wygodnych warunkach towarzyszyć swoim dzieciom w szpitalu oraz że dzięki temu dzieci będą szybciej wracały do zdrowia - mówił podczas przekazania łóżek Dariusz Krasoń.

Fundacja Ronalda McDonalda

W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z ich pobytem w szpitalu. Skala tych działań obejmuje cały kraj, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze - informuje Fundacja McDonalda

„Łóżka dla Rodziców” to jeden z kilku programów prozdrowotnych tej fundacji . To, jak informuje fundacja praktyczny wymiar idei znanej jako opieka skoncentrowana na całej rodzinie dziecka (Family-Centered Care). Dopełnia on działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodziny z dzieckiem w szpitalu. Wyglądem przypominające fotel, pełni funkcję siedzenia i wygodnego, rozkładanego spania. Od łóżka często zaczyna się długa lista zmian w szpitalu, które służą dzieciom i rodzinom.