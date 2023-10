Oficjalne otwarcie hali sportowej w Karsznicach i wielkie święto nauczycieli

O takiej hali sportowej uczniowie marzyli od dawna. To w pełni profesjonalna sala z pełnowymiarowymi boiskami do piłki halowej, koszykówki, siatkówki czy tenisa ziemnego. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z siłowni. Obok znajduje się pracownia do taktyki wojskowej.

O potrzebie budowy hali sportowej w Karsznicach mówiono od dawna. Powiat zduńskowolski nie był w stanie samodzielnie wykonać tej inwestycji. Dopiero dotacja z programu Polski Ład umożliwiła jej realizację. Hala kosztowała blisko 10 mln zł, a kwota rządowej dotacji wyniosła 4,5 mln zł.

- Bardzo cieszę się, że zwracacie się Państwo do mnie o pomoc. Zawsze z przyjemnością pomogę i mam nadzieję, że będziemy realizowali takie inwestycje służące pokoleniom. Jest to piękny i funkcjonalny obiekt - powiedział podczas otwarcia Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji.