Ponad pół tysiąca uczniów zdaje maturę w powiecie zduńskowolskim. Jakie przedmioty wybrali? Jolanta Jeziorska

Ruszyła matura 2023. Na zdjęciu uczniowie z I LO w Zduńskiej Woli przed egzaminem z języka polskiego. Paweł Gołąb

Rozpoczęły się egzaminy maturalne. Maturzyści będą zmagali się z egzaminami pisemnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym do 22 maja. Egzaminy ustne będą w terminie od 10 do 23 maja. W powiecie zduńskowolskim do matury przystąpiło w tym roku ponad pół tysiąca uczniów.