Siwy dym. Artystyczne widowisko BWA w Sieradzu i zduńskowolskiego Plastyka. Atrakcja uświetniła po raz drugi Noc Muzeów ZDJĘCIA

– Technika „raku” to wypalanie ceramiki w żywym ogniu. Jej historia sięga XVI wieku w Japonii (okresu Momoyama) i związana jest z ceremoniałem picia herbaty, a dokładnie dotyczy misternie wykonanych czarek. Stosowany coraz częściej wypał raku od XVIII wieku dotarł w końcu do Europy – przedstawia Marcin Grabia, nauczyciel zduńskowolskiego Plastyka. – Cały proces polega na wypaleniu biskwitu (wstępnie spieczonej ceramiki), która pokryta następnie niskotopliwym szkliwem jest wypalana w temperaturze ok 900-1000 stopni Celsjusza, którą uzyskuje się w gazowym piecu. Rozgrzane do czerwoności formy przekłada się do pojemników wypełnionych trocinami, papierem bądź do specjalnego roztworu. W ten sposób uzyskuje się niepowtarzalne wzory w postaci spękań czy metalicznych odcieni barw.