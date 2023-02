Studniówka 2023 I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Studniówka 2023 I LO w Zduńskiej Woli

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli bawili się w "Dworku za Lasem" we Włyniu. Studniówkę zorganizowano w sobotę, 4 lutego.

Kolejna studniówka szkół z powiatu zduńskowolskiego to bal I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Maturzyści z I LO studniówkę rozpoczęli tradycyjnym polonezem i tradycyjnie, jak to jest już od kilku lat zabawę urządzili poza szkołą. Do tańca przygotowała uczniów Marta Michalska.

Specjalny pokaz tańca dała także para, w której tańczy tegoroczny maturzysta I LO Antoni Krajewski. Zduńskowolanin Antoni Krajewski z partnerką Zofią Załęcką to wicemistrzowie Polski w tańcach latynoamerykańskich. Tańczą razem od 2020 r. Posiadają najwyższą klasę międzynarodową S w tańcach latynoamerykańskich.

4 lutego balowali także uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli w sali "Przy Patykach" w Kolonii Łobudzice. Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli miał studniówkę w Domu Weselnym "Grodzisko" w Zborowie.