Szafing, czyli z szafy do szafy i giełda kolekcjonerów w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Świąteczny szafing, czyli „Z szafy do szafy” w Zduńskiej Woli

Świąteczny szafing, czyli "Z szafy do szafy" to wydarzenie, podczas którego można kupić za niewielką cenę ubrania. Organizatorką jest zduńskowolska stylistka Paulina Kacała. Jak podkreśla, szafing to szansa, by ponownie dać modzie drugie życie. Spotkania to nie tylko przygoda z modą. Stylistka kładzie też nacisk na promowanie lokalnych rękodzielników. Podczas ostatniego spotkania można było poznać m.in. firmy Clarita Biżuteria, NAYZ Concept oraz Magic Designs By Kasia zajmujące się produkcją biżuterii. Była to okazja do zrobienia oryginalnych, świątecznych prezentów. Dżunglownia proponowała sadzonki roślin doniczkowych i rzeczy vintage. Bożena Niedźwiedzka-Szewczyk oraz Dorota Rosiak prezentowały swoje prace plastyczne. Porozmawiać można było z pisarką Katarzyną Prusisz promującą książkę swojego autorstwa zatytułowaną „Życiownia”.