Szkoła Podstawowa nr 13 w Zduńskiej Woli. Pamiętacie, jak tam było? STARE ZDJĘCIA

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zduńskiej Woli. Pamiętacie, jak tam było?

Jako oficjalną datę rozpoczęcia działalności Szkoły Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli Karsznicach podaje się kwiecień 1945 roku. Wtedy w poniemieckich barakach rozpoczęła się nauka. Lokalizacja nie kojarzyła się dobrze mieszkańcom, uczniom, nauczycielom, ale nie było wyjścia. Przez wiele lat trwały starania o to, by szkoła mogła zacząć działać w innym budynku.

Między innymi o tym wspominają szkolne kroniki

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 15 kwietnia 1945 roku. Kierownikiem szkoły został Władysław Durski. Pierwszymi nauczycielkami były: Zofia Kołodziejska, Jadwiga Kaczorowa, Pelagia Durska, Franciszka Kramarska, Alfreda Żarnecka, Maria Woźniakowska i Janina Karwecka. Placówkę urządzono w poniemieckim baraku przy ul. Wojska Polskiego. Otworzono siedem oddziałów w klasach od pierwszej do piątej, liczących ogółem 328 uczniów. Od września 1945 roku szkoła otrzymała jeszcze jeden barak, a rok później – trzeci. Baraki były zdewastowane i w fatalnym stanie technicznym, dlatego też w 1952 roku ówczesny Komitet Rodzicielski, na czele którego stał Józef Policiński, pojął starania o budowę nowej szkoły. Rozpoczęto ją w 1958 roku przy ulicy 1-go Maja. Nową szkołę oddano do użytku 6 lutego 1961 roku. Wraz ze szkoła wybudowano również Dom Nauczyciela. Nowy budynek miał 15 sal lekcyjnych, w tym pracownie przedmiotowe: biologiczną, fizyczno-chemiczną, pracownię do prac ręcznych oraz salę gimnastyczną. W 1961 roku do szkoły uczęszczało 636 uczniów i pracowało 13 nauczycieli.