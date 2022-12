Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli. Uczniowie, kadra na STARYCH ZDJĘCIACH

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli jest miejską szkołą, w której uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Ta integracja sprawdza się w dziewiątce od wielu lat. To także jedyna szkoła w nie tylko w Zduńskiej Woli, ale i powiecie, przy której znajduje się kryta pływalnia.

SP 9 powstała we wrześniu 1963 roku. Nadano jej imię Ludwika Waryńskiego, który był patronem do 1995 roku. Wówczas Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie imienia. Pierwszym dyrektorem szkoły był Czesław Gołoś. W roku powstania w dziewiątce pracowało 23 nauczycieli. Niemal od początku w dziewiątce bardzo aktywnie działali harcerze. Istniały koła zainteresowań i tak jest do dziś. Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w wielu kierunkach m.in. ekologii. Realizowane są różne programy, w tym unijne.