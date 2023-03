Wiosenne spotkanie muzyczno-poetyckie w Zduńskiej Woli. Zaprosili: Salonik Artystyczno-Towarzyski i MBP ZDJĘCIA

Z recitalem – jak relacjonują organizatorzy - wystąpiła Paulina Socka - wokalistka amatorką, której muzyka gra w duszy od zawsze. Od kilku lat wraz z partnerem nagrywa covery, które usłyszeć można na kanale pary na Youtube. Od roku próbuje swoich sił występując na lokalnej scenie muzycznej. O oprawę poetycką utworów, które wykonywała Paulina zadbała MBP, czytając wiersze Wisławy Szymborskiej. Spontanicznym elementem recitalu była piosenka na bis wykonana w duecie.

- Spotkanie przygotowały kobiety. Pomysłodawczyniom zależało na inspirowaniu kobiet do odkrywania swego piękna, budowania wewnętrznej siły, zdobywania nowych umiejętności, do czerpania odwagi w realizacji planów i marzeń. Motywem przewodnim były słowa Wisławy Szymborskiej „Jestem jaka jestem...”. To właśnie kobieta, poetka, noblistka została wybrana przez Sejm Rzeczypospolitej Patronką 2023 roku. Dla wszystkich były to piękne chwile relaksu, zaklęte w muzyce i poezji – podkreślają organizatorzy.