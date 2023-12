Bożonarodzeniowa szopka tradycyjnie stanęła na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Szopka na PMOS - historia

Historia tej szopki sięga roku 2004. Stanęła wówczas przy nieistniejących już Publicznym Gimnazjum nr 1 (Szkole Podstawowej nr 4) przy ul. Parkowej. Wybudowana została w ramach szkolnego konkursu na najpiękniejsza szopkę. Była to inicjatywa pracowników szkoły i jej ówczesnego dyrektora Piotra Warchlewskiego, który do dziś opiekuje się szopką.

Na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ulicy Dolnej szopkę przeniesiono w 2016 roku.

Historia tej bożonarodzeniowej szopki jest związana z Piotrem Warchlewskim, przewodniczącym rady powiatu zduńskowolskiego, który od lat jest kierownikiem obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. To on postarał się o jej przeniesienie na PMOS w 2016 roku, gdy zakończył pracę w Szkole Podstawowej nr 4.

Na terenie PMOS szopkę można oglądać w niemal pierwotnej formie. Do dziś zachowały się oryginalne tekturowe i ręcznie malowane figurki oraz wyrzeźbiony w kawałku drewna żłóbek. TUTAJ ZDJĘCIA SZOPKI Z 2014 ROKU