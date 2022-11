Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy na 11 listopada. Przewodnik

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada Zduńska Wola

Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk i Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora serdecznie zapraszają Mieszkańców i Gości Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w obchodach 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczną się o godzinie 11:00 na pl. Wolności, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostanie odśpiewany hymn państwowy i podniesiona flaga, wysłuchamy przemówień okolicznościowych oraz roty ślubowania uczniów z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli.

Następnie, po złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy przejdą z pl. Wolności do Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by o godzinie 12:00 wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Uroczystości zakończy koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli, który odbędzie się tuż po Mszy, w Ośrodku Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz darmowy poczęstunek potrawami kuchni nawiązującej do tradycji niepodległościowych.