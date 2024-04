To będzie gratka dla miłośników tańca: próba otwarta spektaklu "Every Minute Motherland” w Ratuszu ZDJĘCIA, FILM.

To będzie wyjątkowa okazja, by zobaczyć jak wygląda praca tancerza - choreografa - aktora. Będziecie mogli doświadczyć tej niezwykłej atmosfery, jaka panuje podczas przygotowań, próby do spektaklu, a także spotkać się z artystami ,,Maciej Kuźmiński Company” - zaprasza Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli.

Próbę otwartą spektaklu tanecznego ,,Every Minute Motherland” zaplanowano w najbliższą środę, 17 kwietnia w sali widowiskowej MDK Ratusz. Wstęp wolny

Every Minute Motherland to dokumentalny spektakl taneczny. Przedstawia zewnętrzny i wewnętrzny punkt widzenia na wojnę i uchodźców.

Projekt jest tworzony przez zespół 7. tancerzy z Polski i Ukrainy, w tym uchodźców. Językiem tańca wyrażają żywe doświadczenie rozdarcia i niepokoju, zawieszonego między pamięcią o przeszłości a niewiarygodną teraźniejszością, w nadziei na znalezienie drogi wzajemnego zrozumienia ze światem.

Choreograf Maciej Kuźmiński uważa wojnę za potężną siłę, która raz za razem wprowadza świat w fizyczny i egzystencjalny ruch, kwestionując nasze wartości, tożsamość i idee bezpieczeństwa i domu. W Every Minute Motherland przeżycie wyryte w ciałach tancerzy zostanie uwolnione na scenie w emocjonalnej, a zarazem filozoficznej opowieści o podróży ludzkiego ciała i ducha w czasie i przestrzeni.

Od Mariupola po Charków i w wielu innych miejscach, gdzie wybuchła wojna, kultura i artyści stali się celami, w świadomej próbie zniszczenia Ukraińskiego narodu. Projekt ten jest aktem oporu wobec tych zbrodni i wyrazem solidarności z Ukrainą.