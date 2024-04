Ogólnopolskie Spotkania Teatralne WTOOPA 2024 w Zduńskiej Woli potrwają przez trzy dni ZDJĘCIA, PLAKAT

Grupy teatralne z całej Polski, m.in. z Zabrza, z Chodzieży, z Opoczna, z Pszczyny, z Łodzi, z Bielsko-Białej, z Garwolina, z Głogowa i ze Zduńskiej Woli zaprezentują się w sali widowiskowej zduńskowolskiego Ratusza. Zduńską Wolę na scenie reprezentować będzie grupa Face to Face.

WTOOPA nie ma formuły konkursowej, co bardzo mocno pragniemy podkreślić, bowiem głównym celem tej imprezy ma być rozwijanie u młodych ludzi ich pasji, jaką jest teatr. Służyć temu mają liczne warsztaty teatralne, prezentacje spektakli, a także wspólne szczere dyskusje. Aby to osiągnąć, istotny jest udział zaproszonych zespołów w całej WTOOPIE, a nie jedynie w dniu prezentacji spektaklu.

WTOOPA – Ogólnopolskie Spotkania Teatralne, to wspólne święto wszystkich, którzy kochają teatr.– WTOOPA ma być czasem pracy i radości dla wszystkich, którzy teatr kochają i bez którego ich życie byłoby uboższe. Dlatego właśnie celowo zrezygnowaliśmy z formuły konkursowej, uważamy bowiem, że już samo obcowanie ze sceną, tekstem, rekwizytem i słowem będzie dla wszystkich uczestników największą nagrodą – dodają.