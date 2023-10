Dwa ronda i deptak w centrum Zduńskiej Woli. Taki plan ma miasto ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

O projekcie na powiatowej sesji

Ostatnio kwestia tej przyszłej inwestycji była szeroko omawiana podczas powiatowej sesji. Chodziło o to, żeby odcinek pl. Wolności od ul. Sieradzkiej do Łaskiej zmienił kategorię z drogi powiatowej na miejską, czyli został przekazany miastu. Wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk wyjaśniał powiatowym radnym, że ta zmiana usprawni zarządzenie tym terenem i pozwoli miastu sprawnie przystąpić do planowanej przebudowy: