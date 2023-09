Harcerze z łódzkiego opanowali Zduńską Wolę. Święto Chorągwi Łódzkiej 2023 ZDJĘCIA

Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP 2023 w Zduńskiej Woli

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło w Zduńskiej Woli na trzy dni zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i harcerską starszyznę z całego województwa łódzkiego. Święto było doskonałą okazją do uczenia tradycji harcerskich oraz integracji i rozwijania pasji. Jedną z ważniejszych części wydarzenia była gra terenowa podczas której zuchy i harcerze mieli okazję poznać Zduńską Wolę a podczas zajęć warsztatowych zorganizowanych m.in.w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności. W inkubatorze czekali wolontariusze, pod okiem których młodsi i starsi zuchy, zuchny, druhny i druhowie poznawali m.in. tajniki fotografowania, zawodu dziennikarza, szyli woreczki na owoce.

Światozmieniacze

Dodatkiem do Święta Chorągwi Łódzkiej 2023 jest wystawa zatytułowana Światozmieniacze, jaką można oglądać przed zduńskowolskim Ratuszem do końca września. Od strony wejścia do kina ustawiona została plenerowa ekspozycja, która ukazuje sylwetki światozmieniaczek/światozmieniaczy z różnych zakątków świata. Wystawa powstała na podstawie relacji i materiałów podróżniczki Anny Książek. Światozmieniaczom przyświeca idea: „działaj lokalnie, zmieniając świat globalnie”.