Jak ma się rozwijać Zduńska Wola? Konsultacje społeczne jeszcze do piątku ZDJĘCIA

Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” trwają jeszcze do piątku, 15 września To czas dla zduńskowolan, którzy mogą zapoznać się z dokumentem i zgłosić uwagi na jego temat. 11 września mogli to zrobić osobiście podczas spotkania w Ratuszu.

Przygotowany dokument stawia przed miastem między innymi cel, by Zduńska Wola starała się być miastem wygodnym dla mieszkańców, ale także przedsiębiorczym. Nadrzędnym celem strategii powinna być poprawa jakości życia mieszkańców i jednocześnie dynamizacja procesów rozwoju z zachowaniem równowagi w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. To trudne do wykonani zadanie rozpisano na elementy, jakie samorząd ma wprowadzać w życie w następnym dziesięcioleciu.

Projekt strategii przedstawia wizję rozwoju Zduńskiej Woli i wytycza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania samorządu w kolejnych latach.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” można znaleźć TUTAJ

Do przygotowanego projektu strategii mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie, wypełniając formularz papierowy i elektroniczny.

Uwagi można zgłaszać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ulicy Stefana Złotnickiego 12. Czynna jest w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Można także zgłosić się do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 5-7 w poniedziałki w godzinach 13 – 16 oraz w czwartki w godzinach 7.30 – 11.30.

Można także użyć formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola. LINK TUTAJ

Formularz można wypełnić bezpośrednio na stronie lub przesłać pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2023 r. do godziny 15:30.