Konfederacja podsumowała w Zduńskiej Woli kampanię wyborczą ZDJĘCIA

Kandydaci do Parlamentu RP z Konfederacji i ich współpracownicy zakończyli dzisiaj, 13 października oficjalnie kampanię wyborczą.

Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje m.in. obszar powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego, poddębickiego i wieluńskiego.

Przed zduńskowolskim Ratuszem kampanię wyborczą podsumowali kandydaci Konfederacji do Parlamentu z okręgu nr 11: Marek Szewczyk, sieradzki prawnik, lider na liście Konfederacji w okr. 11 oraz kandydaci ze Zduńskiej Woli: Andrzej Rosołowski, zduńskowolski przedsiębiorca, wiceprezes stowarzyszenia Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna, który do Sejmu startuje z miejsca 11, Andrzej Kaniewski - zduńskowolski przedsiębiorca, prezes stowarzyszenia Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna, lider zduńskowolskich struktur Konfederacji, który do Sejmu startuje z 24., ostatniego miejsca z listy Konfederacji oraz Robert Szymczak, przedsiębiorca w branży ubezpieczeń, sekretarz stowarzyszenia Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna, który kandyduje do Senatu.