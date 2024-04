Wybory samorządowe 2024 w Zduńskiej Woli. Komentarze powyborcze ZDJĘCIA

Zduńskowolanie zdecydowali, że Konrad Pokora będzie ponownie prezydentem miasta. Wybory wygrał w I turze z poparciem ponad 60 procent mieszkańców. Z jego komitetu wyborczego w radzie miasta zasiądzie 13 na 21 radnych. PISALIŚMY O TYM TUTAJ.

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora dziękuje zduńskowolanom za zaufanie za pośrednictwem dziennikarzy:

Jest się z czego cieszyć ale to też duże wyzwanie i odpowiedzialność. To znaczy, że zduńskowolanie docenili, to co zrobiliśmy przez ostatnie 5 i pół roku ale trafiła do nich wizja rozwoju Zduńskiej Woli, jaką przygotowaliśmy na kolejne lata. Wielkie podziękowania do Państwa za to, że zaufaliście mnie i mojemu zastępcy oraz radnym . Koalicja będzie miała 13 radnych, nie było jeszcze takiego wyniku.