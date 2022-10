Medale i nagrody dla nauczycieli z województwa łódzkiego od Kuratora Oświaty w Łodzi

Z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył medale najbardziej zasłużonym nauczycielom z naszego województwa. Wyróżnienia wręczył także kurator oświaty w Łodzi Waldemar Flajszer.

- Wyróżnienia są wyrazem najwyższego uznania i szacunku za Państwa pracę, zaangażowaie, wytrwałość, empatię i poświęcenie. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie. Pragnę serdecznie za to Państwu podziękować - podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.