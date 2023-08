Mury pną się do góry. Trwa budowa nowej nowego ośrodka kultury w Zapolicach za 13 milionów ZDJĘCIA, FILM

W centrum Zapolic powstaje nowoczesny budynek o powierzchni 1300 mkw. Znajdą się w nim duża sala widowiskowa przeznaczona do organizacji koncertów i przedstawień oraz biblioteka a także m.in. sala konferencyjna, nowoczesne pracownie warsztatowe, sale zajęć, pomieszczenia socjalne oraz scena letnia. Ma powstać także parking i plac zabaw oraz elementy małej architektury - altana, stolik szachowy, stacja rowerowa. Inwestycję za blisko 13 mln zł zrealizuje firma EKSa, która wygrała przetarg.

Budowa nowego ośrodka kultury w Zapolicach

To była długo wyczekiwana inwestycja. Budynek, w którym przez kilkadziesiąt lat sąsiadowały ze sobą dom kultury i biblioteka dosłownie zaczynał się sypać. Ponadto stawał się coraz bardziej niedostosowany do nowoczesnych wymogów m.in. przez strome, wąskie schody i małe pomieszczenia . Po analizach okazało się, że lepiej jest wybudować nowy obiekt niż remontować stary. Prace nad budową nowego budynku dla domu kultury i biblioteki rozpoczęły się pod koniec maja od rozbiórki starego obiektu. Jak do tej pory wyglądała inwestycja i wizualizacje obiektu można znaleźć tutaj:

