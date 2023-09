Nie żyje Włodzimierz „Woody” Hechłacz, znany zduńskowolski muzyk ZDJĘCIA

Włodzimierz "Woody" Hechłacz zmarł 1 września w wieku 59 lat.

Zduńskowolanin był założycielem zespołu NieBoNie, który powstał w 1999 roku. Zespół miał w swoim dorobku m.in. takie utwory jak "Luz a'la Lata Sześćdziesiąte", "Panie Prezydencie, Panie Kardynale", "Papierosy, Wóda, Sex" czy „Tyle Radości w Nas” . W 2021 roku Włodek "Woody" Hechłacz powrócił z projektem Woody & The Joys i płytą "Now be now". W lipcu tego roku ukazał się pierwszy singiel zapowiadający nową płytę muzyka "Święta są każdego dnia". Tydzień temu, 26 sierpnia, premierę miał utwór i teledysk "Kobiety wstańcie z kolan", który opowiada o sile i determinacji kobiet, które nie godzą się na krzywdę i niesprawiedliwość.

Włodzimierz "Woody" Hechłacz był nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Był ponadto tłumaczem przysięgłym.

Ostatnie pożegnanie zduńskowolanina zaplanowane jest na 6 września. O godz. 14 odprawiona zostanie msza żałobna w kościele pw. św. Antoniego. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie na cmentarz przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli.