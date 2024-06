Nocny rajd rowerowy w ramach Dni Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Spośród 52 miast, jakie zgłosiły się do tego wyścigu, jesteśmy w połowie stawki. Można to zmienić nabijając kilometry na każdej wycieczce rowerowej czy w drodze do pracy.By dołączyć do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2024, trzeba skorzystać z aplikacji Aktywne Miasta. Aplikacja jest bezpłatna. Trzeba ją pobrać i zaakceptować regulamin. Następnie trzeba dokonać rejestracji uczestnika. Potem w zakładce „Rywalizacje” znaleźć RSP dla Miast i wybrać Zduńską Wolę.

W aplikacji trzeba uruchomić aktywność, zanim wyruszy się na trasę, by kilometry zostały zaliczone dla miasta - informuje zduńskowolski magistrat.