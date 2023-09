Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli przygotowuje się do 145-lecia i zbiera pamiątki ZDJĘCIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli jest najstarszym stowarzyszeniem istniejącym w mieście. Działa nieprzerwanie od 1878 roku, a w obecnej siedzibie przy ul. Dąbrowskiego od 1909 roku.

W tym roku jednostka obchodzi jubileusz 145-lecia. Z tej okazji ma zostać wydane jubileuszowe wydawnictwo. Jego opracowaniem zajmuje się historyk Remigiusz Witkowski przy współpracy z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i oczywiście z jednostką OSP. Publikacja poświęcona będzie historii formacji i ludziom, którzy ją tworzyli. Remigiusz Witkowski oraz Szymon Jaśniewicz, prezes zduńskowolskiej OSP apelują do mieszkańców, by podzielili się materiałami dotyczącymi działalności jednostki. Chodzi o niemal wszystko: fotografie, legitymacje, dokumenty a nawet elementy umundurowania a także wspomnienia.

Apele, jak się okazuje padają na podatny grunt i do jednostki zgłaszają się mieszkańcy z archiwalnymi fotografiami, pamiątkami i wspomnieniami związanymi ze służbą ich przodków w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Już po raz kolejny porcję zdjęć po ojcu, który działał w zduńskowolskiej straży pożarnej tuż po II wojnie światowej przyniósł do OSP Stanisław Samol. To fotografie z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

Fotografie dostarczyli także ostatnio Wanda i Tadeusz Kaczmarkowie. Pani Wanda jest córką strażaka ochotnika.

Ze zdjęciami i wspomnieniami do strażnicy przy Dąbrowskiego dotarł też Michał Marciniak, którego ojciec Andrzej działał w zakładowej straży pożarnej Woli.