Pierwszy śnieg spadł w Zduńskiej Woli. Zimowy krajobraz w mieście

Do godz. 22 obowiązuje ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów śniegu w powiecie zduńskowolskim. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Jak prognozuje IMGW- PIB, w czwartek (24.11) padać będzie we wschodniej, centralnej oraz południowej części kraju. Na południu i wschodzie spaść może do 8 cm śniegu, a w Karpatach do 10 cm. Od godzin popołudniowych intensywność opadów powinna się stopniowo zmniejszać.

W nocy z czwartku na piątek (24/25.11) opady śniegu będą obserwowane jeszcze miejscami we wschodniej i południowej połowie kraju, ale będą zdecydowanie słabsze. Jedynie wysoko w Beskidach i Tatrach możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm.

W rejonie występowania opadów śniegu temperatura minimalna w nocy wyniesie od -3°C do 0°C, w ciągu dnia od -1°C do 1°C. Widzialność ograniczona do 200 m. Zalegająca pokrywa śnieżna lub błoto pośniegowe, a miejscami topniejący śnieg oraz opady marznącego deszczu i mżawki będą powodować śliskość na drogach i chodnikach.